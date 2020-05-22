Грызлов обвинил Киев в гуманитарной катастрофе

Киевские власти устроили на неподконтрольных им территориях востока страны "гуманитарную катастрофу". С таким заявлением выступил в пятницу после внеочередного заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины полпред России Борис Грызлов.
"Только что завершилось внеочередное заседание Контактной группы в режиме видеоконференции. Его темой стали киевские обстрелы территорий Луганска и Донецка и последствия этих обстрелов, — сказал он. — Были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей. Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу. Люди остались без электричества, воды и средств связи. Медицинские учреждения не могли работать, а фактически были блокированы в условиях пандемии".