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Грызлов заявил, что Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу 

ТАСС 1 час назад
Грызлов обвинил Киев в гуманитарной катастрофе
Фото: РИА Новости
Киевские власти устроили на неподконтрольных им территориях востока страны "гуманитарную катастрофу". С таким заявлением выступил в пятницу после внеочередного заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины полпред России Борис Грызлов.
"Только что завершилось внеочередное заседание Контактной группы в режиме видеоконференции. Его темой стали киевские обстрелы территорий Луганска и Донецка и последствия этих обстрелов, — сказал он. — Были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей. Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу. Люди остались без электричества, воды и средств связи. Медицинские учреждения не могли работать, а фактически были блокированы в условиях пандемии".
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Политика , Борис Грызлов , Киев
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