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Генсек НАТО призвал РФ вернуться к выполнению Договора по открытому небу 

News.ru 1 час назад
Генсек НАТО обратился к РФ по ДОНу
Фото: globallookpress.com
НАТО считает, что Москва должна отменить запрет на инспекционные полёты в районе Калининграда и возле российско-грузинской границы, а также вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу (ДОН), что позволить сохранить соглашение, несмотря на выход из него США.
Об этом говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которое приводит ТАСС. Столтенберг обвинил Россию в том, что та нарушила условия ДОН и тем самым спровоцировала США на односторонний выход из соглашения. Генсек отметил, что Вашингтон может пересмотреть своё решение, если Москва вернётся к соблюдению договора.
Столтенберг также заверил, что остальные страны НАТО в полном объёме выполняют ДОН.
Возвращение России к полному выполнению этого договора является лучшим способом его сохранения, — заключил генсек НАТО.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Штатов выйти из Договора об открытом небе. Вместе с тем окончательное решение не было принято. В администрации главы государства продолжаются консультации по данному вопросу.
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Политика , Армия , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , НАТО , ИТАР-ТАСС , Калининград , Москва , США
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