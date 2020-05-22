Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко предложила подумать над объединением ряда регионов 

РИА Новости 1 час назад
Матвиенко допустила объединение ряда регионов
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в России есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые возможности.
Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа на прошлой неделе подписали меморандум о начале процесса объединения регионов. Впереди — сбор предложений жителей, заседания рабочих групп, обращение к президенту, референдум, на котором решение примут жители.
"Движение, на мой взгляд, выбрано правильное. Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили новые серьезные возможности для более эффективного развития. Надо над этим думать, обсуждать", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, о целесообразности объединения Архангельской области и НАО было приведено достаточно аргументов.
"Мне кажется, это процесс естественный, он назрел. Но решать будут сами граждане", — отметила спикер.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Друг Шаляпина рассказал о романе певца со Светличной
Друг Шаляпина рассказал о романе певца со Светличной
Матвиенко допустила объединение ряда регионов
Матвиенко допустила объединение ряда регионов
Энтузиаст создал «умное» зеркало с сенсорным вводом
Энтузиаст создал «умное» зеркало с сенсорным вводом
Состояние сатирика Трушкина ухудшилось
Состояние сатирика Трушкина ухудшилось
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
00:52
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение