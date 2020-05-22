Матвиенко допустила объединение ряда регионов

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Врио глав Архангельской области Ненецкого автономного округа на прошлой неделе подписали меморандум о начале процесса объединения регионов. Впереди — сбор предложений жителей, заседания рабочих групп, обращение к президенту, референдум, на котором решение примут жители.

"Движение, на мой взгляд, выбрано правильное. Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили новые серьезные возможности для более эффективного развития. Надо над этим думать, обсуждать", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, о целесообразности объединения Архангельской области и НАО было приведено достаточно аргументов.