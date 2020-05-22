«Россия не приемлет ультиматумы»

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу, если РФ "вернется к соблюдению" договора. Помпео заявил, что Россия, по мнению США, годами нарушала договор, не разрешая или ограничивая полеты в рамках договора, "когда ей хочется". В частности, по его словам, Москва отказала в проведении наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией.

"Это ультиматум. На такой основе разговор не получится", — говорится в заявлении на сайте МИД.

"Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учёт интересов и озабоченностей. Однако Вашингтон на это не настроен, а предпочитает идти именно к выходу из Договора. Это вызывает глубокое сожаление, поскольку европейской безопасности наносится значительный ущерб", — сказано в заявлении.