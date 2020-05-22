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Страны НАТО считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу 

ТАСС и ещё 3 46 минут назад
Страны НАТО обвинили РФ в нарушении ДОНа
Фото: Reuters
НАТО считает, что России должна отменить "ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией", в обмен на что США могут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в пятницу по итогам экстренного заседания Совета НАТО.
Как подчеркивается в документе, страны альянса считают, что Россия не выполняет ДОН, и призывают РФ "вернуться к полному выполнению этого договора", что, с точки зрения НАТО, позволит его сохранить после одностороннего решения США о выходе из него.
Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о якобы имевших место нарушениях договора. По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, США сами являются грубыми нарушителями.
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Политика , Армия , НАТО , Грузия , Калининград , США
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