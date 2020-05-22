Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова 

Глава Чечни Рамзан Кадыров , который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источников, врачи считают, что Кадыров заразился около двух-трех недель назад. Спустя неделю после инфицирования он стал чувствовать себя «сильно хуже, чем обычно», однако списывал недомогание на ОРВИ, пишет издание. Сейчас он якобы находится в одной из московских больниц с поражением легких.

О госпитализации Кадырова в Москве вечером 21 мая сообщили источники агентств ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс». Baza написала, что у него диагностировано поражение легких и подозревается коронавирусная инфекция. В пресс-службе главы Чечни до сих пор не давали официальных комментариев на тему его здоровья.