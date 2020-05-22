Губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре

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Ранее местный портал Е1.ru написал, что в ГКБ № 24, где лечат пациентов с коронавирусом, закончились места в палатах, поэтому пациентов независимо от их состояния размещают на койках, установленных в коридоре.

"О ситуации в одной из городских больниц, где пациенты находились в коридоре, я слышал. Отдельно обсуждал эту тему с министром здравоохранения. Таких вещей мы стараемся избегать. Случай… связан с временными проблемами с внутренней маршрутизацией пациентов, вызванными тем, что одни пациенты поступили в больницу, другие еще ее не покинули", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что госпитализации и выписки происходят практически круглые сутки.

"В итоге, к сожалению, бывает и такое", — добавил глава региона.

По словам губернатора, сейчас в регионе имеется достаточно свободных мест для больных коронавирусом — более 2700, в том числе 980 — с ИВЛ.

По последним данным, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 3443. Двенадцать человек скончались.