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Свердловский губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре больницы 

РИА Новости 45 минут назад
Губернатор объяснил размещение пациентов в коридоре
Фото: РИА Новости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил размещение пациентов в коридоре больницы в Екатеринбурге проблемами с маршрутизацией, когда одни больные поступили, а другие еще не успели выписаться.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что в ГКБ № 24, где лечат пациентов с коронавирусом, закончились места в палатах, поэтому пациентов независимо от их состояния размещают на койках, установленных в коридоре.
"О ситуации в одной из городских больниц, где пациенты находились в коридоре, я слышал. Отдельно обсуждал эту тему с министром здравоохранения. Таких вещей мы стараемся избегать. Случай… связан с временными проблемами с внутренней маршрутизацией пациентов, вызванными тем, что одни пациенты поступили в больницу, другие еще ее не покинули", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что госпитализации и выписки происходят практически круглые сутки.
"В итоге, к сожалению, бывает и такое", — добавил глава региона.
По словам губернатора, сейчас в регионе имеется достаточно свободных мест для больных коронавирусом — более 2700, в том числе 980 — с ИВЛ.
По последним данным, общее число зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 3443. Двенадцать человек скончались.
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Политика , Евгений Куйвашев , Екатеринбург , Свердловская Область
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