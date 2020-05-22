Президент России Владимир Путин выразил надежду, что он не станет пациентом борющихся с коронавирусом врачей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется», — сказал он в ходе общения с главврачом городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяной Лысенко.

При этом президент отметил, что его коллеги, заболевшие коронавирусом, «сталкивались» со специалистами 52-й больницы, и те «постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали».

Марьяна Лысенко, в свою очередь, сообщила о снижении числа госпитализаций с коронавирусом. На этой неделе, по ее словам, число госпитализаций сократилось на 18%, а госпитализаций в реанимацию стало меньше на 13%. За эту же неделю количество выписываемых пациентов больницы на 13% превысило количество поступающих.