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«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь» 

Вероника Полынина 17 минут назад
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что он не станет пациентом борющихся с коронавирусом врачей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется», — сказал он в ходе общения с главврачом городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяной Лысенко.
При этом президент отметил, что его коллеги, заболевшие коронавирусом, «сталкивались» со специалистами 52-й больницы, и те «постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали».
Путин заговорил о второй волне коронавируса
Марьяна Лысенко, в свою очередь, сообщила о снижении числа госпитализаций с коронавирусом. На этой неделе, по ее словам, число госпитализаций сократилось на 18%, а госпитализаций в реанимацию стало меньше на 13%. За эту же неделю количество выписываемых пациентов больницы на 13% превысило количество поступающих.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато.
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Политика , Видео , Марьяна Лысенко , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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