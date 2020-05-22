Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин надеется, что не станет пациентом врачей, борющихся с коронавирусом 

РИА Новости 46 минут назад
Президент России Владимир Путин в ходе общения с врачами по коронавирусу выразил надежду, что не станет их пациентом.
"Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, они сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали", — сказал он, обращаясь к главврачу городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяне Лысенко.
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Политика , Видео , Марьяна Лысенко , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигурда решил засудить Собянина
Джигурда решил засудить Собянина
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Стало известно состояние Кадырова
Стало известно состояние Кадырова
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение