Президент России Владимир Путин в ходе общения с врачами по коронавирусу выразил надежду, что не станет их пациентом.
"Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, они сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали", — сказал он, обращаясь к главврачу городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяне Лысенко.