Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: СССР разрушили, а систему здравоохранения не удалось 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Путин похвалил советскую систему здравоохранения
Фото: РИА Новости
Советский Союз разрушили, а созданную в СССР систему здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора разрушить не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. С докладом на совещании выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
После доклада Путин спросил Кутырева, кто в Советском Союзе создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора.
"Семашко, первый министр здравоохранения молодой России. И еще огромная плеяда специалистов потом, после него", — ответил Кутырев.
"Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось", — ответил Путин.
Президент добавил, что сейчас российские власти делают и будут делать дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии 2
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девять «Панцирей»: как уничтожают ЗРПК РФ в Ливии
Девять «Панцирей»: как уничтожают ЗРПК РФ в Ливии
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве
Стало известно состояние Кадырова
Стало известно состояние Кадырова
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение