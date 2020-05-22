Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин попросил объяснить смертность от коронавируса в горах Европы 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
Путин попросил объяснить смертность в горах Европы
Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин в ходе совещания о сантирно-эпидемологической обстановке в России попросил разъяснить показатели смертности в других странах. Политика удивили высокие показатели в горах Европы.
Он проанализирован смертность на каждые 100 тысяч населения. По этому показателю на первом месте находится Сан-Марино, на втором — Бельгия, на третьем — Андорра, передаёт РИА Новости.
Что там в горах происходит такое серьёзное? Или там просто сложнее оказывать помощь медицинскую? — спросил он у заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
Вице-премьер ответила, что, вероятно, такая смертность связана со сложностью оказания медицинской помощи в этих местах.
Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. При этом она отметила, что система здравоохранения в России выдержала испытание эпидемией, несмотря на масштаб пандемии.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
News.ru: последние новости
Путин: разрушили СССР, но не советскую систему здравоохранения Путин: разрушили СССР, но не советскую систему здравоохранения Небензя рассказал, кто способствовал воссоединению Крыма и РФ Небензя рассказал, кто способствовал воссоединению Крыма и РФ «Ленин в хорошем состоянии»: лидер ЛДПР предложил продать мумию из мавзолея «Ленин в хорошем состоянии»: лидер ЛДПР предложил продать мумию из мавзолея
Комментарии
Политика , Татьяна Голикова , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девять «Панцирей»: как уничтожают ЗРПК РФ в Ливии
Девять «Панцирей»: как уничтожают ЗРПК РФ в Ливии
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разрыве
Стало известно состояние Кадырова
Стало известно состояние Кадырова
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение