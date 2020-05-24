В США заметили усталость Путина от войны в Сирии 

Президент России Владимир Путин , по всей видимости, устал от участия страны в гражданской войне в Сирии , которая все больше затягивается. Это заметило американское издание Newsweek.

Как отмечает издание, Сирия по-прежнему остается главным союзником Москвы на Ближнем Востоке, однако действующий президент страны Башар Асад все больше испытывает терпение Кремля. Силы Асада не могут полностью взять под контроль территории, занимаемые повстанцами и джихадистами в Идлибе, даже несмотря на поддержку российской военной авиации. Кроме того, на фоне пандемии коронавируса в регионе снова активизировались боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ), которые начали укреплять свои позиции к западу от реки Евфрат. Таким образом конфликт заходит в тупик.

О растущем разочаровании Москвы в сирийской кампании свидетельствуют и заявления российских дипломатов, пишет Newsweek. Так, в апреле вице-президент Российского совета по международным делам, бывший посол России в Сирии Александр Аксененок заявил, что ситуация в Сирии напоминает гуманитарную катастрофу, при этом официальный Дамаск отказывается проявлять какую-либо гибкость и дальновидность, надеясь на военную поддержку своих союзников и на дальнейшую финансовую помощь.

При этом политическое урегулирование конфликта становится все более сложным из-за растущего числа заинтересованных сторон и их приоритетов. Так, Турция, покупая у России дорогостоящее оружие, продолжает поддерживать противостоящих Асаду повстанцев. Иран, в свою очередь, рассматривает Сирию в качестве союзника и своеобразного моста для переброски вооружения ливанской шиитской группировке «Хезболла» , однако новые санкции со стороны США могут заставить Тегеран сократить свое присутствие в стране.

В то же время в самой России поддержка участия страны в сирийской войне со стороны населения продолжает снижаться, отмечает издание. На фоне же экономического кризиса, связанного с распространением коронавируса, заинтересованность россиян в конфликте, скорее всего, станет еще меньше. В сложившихся условиях, считает Newsweek, перед Россией, вероятно, все-таки встанет необходимость наладить сотрудничество со странами Запада в сирийском направлении.

Ранее в мае сообщалось, что представители сирийской оппозиции заметили признаки скорой отставки Асада. По их мнению, Россия уже и так начала осознавать, что участие в конфликте в Сирии, несмотря на ряд военных успехов, не принесло ей никакой политической выгоды. Если Москва продолжит поддерживать Асада в этих условиях, она рискует окончательно увязнуть в Сирии, как в свое время произошло с СССР в Афганистане.