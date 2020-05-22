Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России 

России возможна новая волна коронавируса с октября по ноябрь. Такие сроки назвал президент Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Российский лидер призвал Министерство здравоохранения подготовиться и подумать, о чем говорят российские и зарубежные специалисты, предупреждающие о новой волне заражений осенью.

Ранее на том же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Путин в свою очередь заявил, что новых заражений как в Москве, так и в регионах, становится меньше. По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.