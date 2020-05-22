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Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 19 1 час назад
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
Фото: РИА Новости
В России возможна новая волна коронавируса с октября по ноябрь. Такие сроки назвал президент Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.
Российский лидер призвал Министерство здравоохранения подготовиться и подумать, о чем говорят российские и зарубежные специалисты, предупреждающие о новой волне заражений осенью.
Ранее на том же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Путин в свою очередь заявил, что новых заражений как в Москве, так и в регионах, становится меньше. По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
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Политика , Анна Попова , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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