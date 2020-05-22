Президент России Владимир Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя», — сказал глава государства, подчеркнув, что незнание может стать угрозой родным и близким больного COVID-19.

Президент добавил, что в целом ситуация с коронвирусом по стране стабилизируется, новых случаев заражения становится меньше.

«Такое снижение идет на фоне постоянного и значительного проведения тест-исследований», — отметил Путин.

Вместе с тем президент заострил внимание на том, что в период выхода из ограничений нужно строго соблюдать все санитарные требования «для того, чтобы снизить, локализовать риски».