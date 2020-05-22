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Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса 

Lenta.ru 43 минуты назад
Президент России Владимир Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.
«Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя», — сказал глава государства, подчеркнув, что незнание может стать угрозой родным и близким больного COVID-19.
Президент добавил, что в целом ситуация с коронвирусом по стране стабилизируется, новых случаев заражения становится меньше.
«Такое снижение идет на фоне постоянного и значительного проведения тест-исследований», — отметил Путин.
Вместе с тем президент заострил внимание на том, что в период выхода из ограничений нужно строго соблюдать все санитарные требования «для того, чтобы снизить, локализовать риски».
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Политика , Видео , Владимир Путин
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