Перевезут ли США ядерное оружие в Польшу

Немецкие депутаты требуют вывезти американские атомные бомбы из страны. Вашингтон грозит разместить ядерный арсенал в Польше у российской границы и оставить Западную Европу без "зонтика безопасности". Однако Варшава таким перспективам не рада. Что спровоцировало конфликт Берлина с Белым домом, разбиралось РИА Новости.

"Расщепляющая НАТО бактерия"

Дискуссию о ядерном оружии затеяли депутаты бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ). Поводом послужило то, что бундесвер приобрел американские истребители-бомбардировщики F/A-18F и европейские многоцелевые истребители четвертого поколения 93 Eurofighter.

Эти боевые самолеты нужны для реализации программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Таким образом немцы автоматически к ней присоединились. В бундестаге недовольны: это создает дополнительные угрозы национальной безопасности, убеждены парламентарии.

Эти споры продолжаются уже не первое десятилетие. Партия зеленых с середины восьмидесятых требует вывезти ядерный арсенал из страны — из экологических соображений.

Россией и За разоружение выступают и левые партии — их беспокоит конфронтация США Китаем , крупнейшими ядерными державами. Но в нынешней дискуссии в бундестаге жестче всех высказались представители правящей СДПГ. Ее глава Рольф Мютцених не скрывал презрения к Дональду Трампу , назвав его "бактерией, расщепляющей единство НАТО".

Парламентарии напомнили, что в прошлом году Вашингтон принял новую ядерную доктрину. В документе впервые после холодной войны оговаривается право американцев ограниченно применять атомное оружие в конфликтах. Не забыли депутаты и о том, что пять лет назад американцы начали модернизировать хранящиеся в Германии бомбы В61, выделив на это большой бюджет.

Оружие — гарантия для Берлина

Первые ядерные боеприпасы появились в Германии на базе в Бюхеле в 1950-х. После "перестройки" Горбачева и распада СССР большую часть зарядов вывезли из страны. В Бюхеле осталось лишь двадцать бомб.

Во времена холодной войны общественность не особенно возражала против американского ядерного арсенала. Теперь ситуация иная. Десять лет назад депутаты бундестага уже призывали правительство полностью от него избавиться. Но правящий Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель не согласился. Вот и на этот раз депутаты от ХДС заявили, что этого нельзя делать, иначе НАТО не будет считаться с мнением Берлина при планировании военных операций.

"Это служит нашей защите. Социал-демократы впали в какую-то нирвану. Германия продолжит выполнять обязательства в рамках сохранения ядерного потенциала Североатлантического альянса", — сказал представитель ХДС Патрик Сенсбург.

Спор рассудил глава МИД Германии Хайко Маас. И хотя он попал в правительство от социал-демократов, позицию однопартийцев министр раскритиковал:

"Односторонние шаги подрывают доверие наших партнеров, но не делают нас ближе к безъядерному миру. Напротив, ослабляют наш союз".

Польша поможет и рассудит

Не промолчал и посол США в Германии Ричард Гренелл , который не раз критиковал немцев за недостаточное финансирование альянса. Он напомнил:

"Самое время для Германии подтвердить обязательства перед союзниками и продолжить инвестиции в общие ядерные усилия".

Российская угроза, по его словам, никуда не делась и немцы рано расслабились.

Неожиданный поворот дискуссия приобрела после вмешательства посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер.

"Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, то Польша верна своему долгу. Эта страна находится на восточном фланге и осознает риски. Варшава могла бы разместить у себя соответствующие силы и средства", — написала Мосбахер в Twitter.

Депутаты СДПГ, затеявшие спор в бундестаге, эту идею поддержали. Они не раз предлагали соседним странам забрать американский ядерный арсенал.

Правда, официальная Варшава от комментариев воздержалась. Но в прошлом году глава МИД Польши Яцек Чапутович на соответствующий вопрос ответил лаконично:

"Мы этого не хотим".

"Не быть дубинкой Вашингтона"

Польша вообще не имеет прямого отношения к спору немцев с американцами, считает преподаватель Варшавского университета Михал Патрик Садловский. По его мнению, Вашингтон пытается надавить на Берлин и использует для этого различные инструменты.

"В дискуссии с немцами США хотят представить Польшу дубинкой против Берлина. Но Варшава отдает себе отчет, что участвовать в политических играх союзников по НАТО опасно. Польские власти не исключают того, что ядерный арсенал укрепит потенциал страны. Решение о каких-либо перемещениях такого оружия не может быть односторонним. А непонятные сигналы польским властям через Twitter выглядят несерьезно", — объясняет РИА Новости Садловский.

Пал Дунай, специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла , связывает все это с предвыборными кампаниями.

"Трамп планирует переизбраться в ноябре, и безопасность в Европе снова возникает в повестке. Германия в следующем году выбирает канцлера. Отсюда попытки немецких политических партий представить новую, отличную от текущей, программу. Но на самом деле Вашингтон и Берлин уже обо всем договорились. И не забывайте, что в Европе есть консенсус по поводу американского ядерного оружия как баланса против российских ядерных ракет", — говорит Дунай.

Всерьез рассуждать о будущем американских вооружений в Европе, по мнению экспертов, раньше конца следующего года невозможно. Надо, чтобы новые правительства США и Германии определились с приоритетами внешней политики. Пока всем очевидно, что ядерные бомбы останутся на месте.