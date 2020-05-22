«В хорошем состоянии»: Жириновский решил продать Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал в Twitter мнение, что продажа забальзамированного тела коммунистического лидера Владимира Ленина может принести в бюджет «огромные деньги».
Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) May 21, 2020
«Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги», — написал политик.
Жириновский подчеркнул, что Ленин «в хорошем состоянии», его «мумифицировали всего-то 96 лет назад».
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Виталий Милонов заявил, что тело Владимира Ленина следует захоронить, а мавзолей снести. Парламентарий также пожаловался, что усыпальница вождя мирового пролетариата отвлекает людей от катания на коньках.