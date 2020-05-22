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Глава Тульской области поддержал медсестру в купальнике 

Мир24 55 минут назад
Глава Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая на время работы надела купальник под защитный костюм, сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, чиновник лично вышел на связь с медсестрой и поблагодарил ее за труд. По словам Дюмина, в этот непростой период врачам необходима помощь и уважение, а не упреки из-за дресс-кода. Главврач областной клинической больницы Анна Савищева, в свою очередь, отозвалась о медсестре как о настоящем профессионале.
Ранее в социальных сетях появилась фотография медсестры, находящейся в больнице в прозрачном костюме, из-под которого был виден бикини. Девушка объяснила свое появление в купальнике жарой, мешавшей ей работать. По словам медсестры, она не ожидала, что костюм окажется таким прозрачным.
В областном Минздраве рассказали, что сотруднице было сделано замечание, с ней провели разъяснительную беседу.
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Политика , Видео , Алексей Дюмин , Минздрав РФ , РИА Новости , Тульская Область
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