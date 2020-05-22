Глава Тульской области поддержал медсестру в купальнике 

Как отмечается, чиновник лично вышел на связь с медсестрой и поблагодарил ее за труд. По словам Дюмина, в этот непростой период врачам необходима помощь и уважение, а не упреки из-за дресс-кода. Главврач областной клинической больницы Анна Савищева, в свою очередь, отозвалась о медсестре как о настоящем профессионале.

Ранее в социальных сетях появилась фотография медсестры, находящейся в больнице в прозрачном костюме, из-под которого был виден бикини. Девушка объяснила свое появление в купальнике жарой, мешавшей ей работать. По словам медсестры, она не ожидала, что костюм окажется таким прозрачным.