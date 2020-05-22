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«Это рабский труд!»: в Госдуме оценили идею сажать за серые зарплаты 

РИА Новости 55 минут назад
Депутат Госдумы Олег Шеин поддержал инициативу наказывать за "серые" зарплаты, сравнив "черную" и "серую" занятость с "рабским трудом". Об этом он заявил в беседе с НСН.
Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат.
"Серая" и "черная" занятость означает, что человека, если у него не заключен трудовой договор, можно уволить без всяких оснований. Работодатель может сказать, что видит этого сотрудника в первый раз в жизни и платить ему ничего не будет. Это рабский труд!" — считает Шеин.
При этом парламентарий предлагает ограничить предложенную меру только крупными компаниями, решение по которым "давно надо было принимать".
"Индивидуальные предприниматели загнаны силой обстоятельств в "серую" зону", — отметил депутат.
Шеин связал "серую" и "черную" зоны трудоустройства с низкой продолжительностью жизни и недофинансированием медицины.
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Политика , Видео , Олег Шеин , Анатолий Артамонов , Госдума , Совет Федерации
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