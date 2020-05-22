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Небензя напомнил европейским коллегам о причинах воссоединения Крыма с Россией 

ТАСС и ещё 9 4 часа назад
«Украинцам некого винить, кроме себя»
Фото: ТАСС
Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по так называемой формуле Арриа (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) в формате видеосвязи.
Постпреды Германии, Франции и Чехии, а также принявший участие во встрече представитель Евросоюза заявили, что не признают воссоединение Крыма с РФ и считают его нарушением международного права.
"Украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году", — ответил на это Небензя.
"Я сам не поклонник [бывшего президента Украины] Виктора Януковича, но я хочу напомнить вам, что гарантами соглашения, достигнутого между ним и оппозицией, были Германия, Франция и Польша. Эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и вынудила Януковича бежать, потому что он опасался, и оправданно, за свою жизнь", — добавил постпред РФ.
"Именно это стало отправной точкой событий в Крыму, — продолжил он. — Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года". "Но главная цель сегодняшней встречи была не в том, чтобы что-то доказать вам, а в том, чтобы вы услышали о реальной ситуации в Крыму от тех, кто живет там", — заключил российский дипломат.
На встрече выступили представители гражданского сообщества Крыма, включая заместителя муфтия полуострова Эсадуллаха Баирова и главу "Украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину. Они отметили, что их волеизъявление не противоречило конституции Украины, а решение о присоединении к России было добровольным. Жители полуострова также подчеркнули, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове значительно улучшилась с 2014 года.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.
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Комментарии
Политика , Украина , Виктор Янукович , Василий Небензя , ЕС , Совбез ООН , ООН , Германия , Республика Крым , Франция , Чехия
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