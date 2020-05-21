Россия обратилась к США по выходу из ДОН

Россия ждет разъяснений от США в связи с заявлениями американской стороны о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она пояснила, что кроме публичных заявлений существует обычная нормальная практика соблюдения соглашений и договоров, а также дипломатические каналы, по которым Москва и ждет пояснений. По ее словам, это необходимо для того, чтобы сформировать отношение к позиции США.

— Это делается в общем-то дипломатами рутинно, обычно, и я думаю, что после этого мы сформируем свой подход, — заявила дипломат.

Она добавила, что Москва не получала официальных уведомлений и разъяснений от Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.

Напомним, в четверг, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу. При этом глава Белого дома назвал отношения с Россией хорошими. Тем не менее, по его словам, Москва якобы не придерживается договора.

Позже государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что решение о выходе Америки из ДОН вступит в силу через шесть месяцев. Он пояснил, что американская сторона может пересмотреть свой выход в том случае, если «Россия вернется к полному соблюдению договора».

СПРАВКА «ВМ»