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Захарова: Россия ждет разъяснений от США по выходу из ДОН 

Вечерняя Москва 1 час назад
Россия обратилась к США по выходу из ДОН
Фото: twitter.com/mfa_russia
Россия ждет разъяснений от США в связи с заявлениями американской стороны о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Она пояснила, что кроме публичных заявлений существует обычная нормальная практика соблюдения соглашений и договоров, а также дипломатические каналы, по которым Москва и ждет пояснений. По ее словам, это необходимо для того, чтобы сформировать отношение к позиции США.
— Это делается в общем-то дипломатами рутинно, обычно, и я думаю, что после этого мы сформируем свой подход, — заявила дипломат.
Она добавила, что Москва не получала официальных уведомлений и разъяснений от Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.
Напомним, в четверг, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу. При этом глава Белого дома назвал отношения с Россией хорошими. Тем не менее, по его словам, Москва якобы не придерживается договора.
Позже государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что решение о выходе Америки из ДОН вступит в силу через шесть месяцев. Он пояснил, что американская сторона может пересмотреть свой выход в том случае, если «Россия вернется к полному соблюдению договора».
СПРАВКА «ВМ»
Договор по открытому небу является многосторонним международным договором, который позволяет свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Документ был подписан 24 марта 1994 года в Хельсинки. Подписантами стали 23 государства-члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Комментарии
Политика , США , Дональд Трамп , ОБСЕ , Москва
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