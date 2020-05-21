Трамп сделал заявление по договору по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, сообщило агентство AFP.

По информации Reuters, американский лидер пояснил, что у него хорошие отношения с Россией , но она не придерживается договора.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.