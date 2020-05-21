В РФ возобновили подготовку к голосованию по поправкам

ЦИК РФ разрешил избиркомам использовать ранее замороженные средства для подготовки к всероссийскому голосованию по поправкам в конституцию, следует из постановления на сайте ЦИК.

Постановление принято "в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации ".

Документ признает утратившими силу пункты постановления ЦИК "Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования" от 27 марта, касающиеся приостановки региональными и избиркомами принятия бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий.

Также утратил силу пункт, обязывающий избиркомы субъектов Российской Федерации до принятия отдельного решения Центральной избирательной комиссии с 28 марта 2020 года приостановить перечисление денежных средств федерального бюджета на счета территориальных избирательных комиссий.