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ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В РФ возобновили подготовку к голосованию по поправкам
Фото: РИА Новости
ЦИК РФ разрешил избиркомам использовать ранее замороженные средства для подготовки к всероссийскому голосованию по поправкам в конституцию, следует из постановления на сайте ЦИК.
Постановление принято "в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".
Документ признает утратившими силу пункты постановления ЦИК "Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования" от 27 марта, касающиеся приостановки региональными и избиркомами принятия бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий.
Также утратил силу пункт, обязывающий избиркомы субъектов Российской Федерации до принятия отдельного решения Центральной избирательной комиссии с 28 марта 2020 года приостановить перечисление денежных средств федерального бюджета на счета территориальных избирательных комиссий.
Кроме того, утратившим силу признается пункт, согласно которому МИД и МВД должны были приостановить финансирование участковых избирательных комиссий, образованных за пределами территории Российской Федерации.
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Комментарии 1
Политика , МИД , МВД , Центризбирком России
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