В Крыму обратились к ООН из-за Украины

ООН должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины , считает крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

В четверг началось заседание Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму . Заседание проводится по инициативе постпредства РФ при ООН. Заседание по формуле Арриа не относится напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевает консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

"Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чем говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Все это противоречит всем основам международного права. Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы", — сказал Мусаев во время выступления по видеоконференцсвязи на заседании Совета безопасности.

По его словам, вопрос подачи воды в Крым должен решаться с учетом того, что полуостров — российская территория.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".