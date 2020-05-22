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В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду со стороны Украины 

РИА Новости и ещё 3 12 минут назад
В Крыму обратились к ООН из-за Украины
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский П
ООН должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины, считает крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
В четверг началось заседание Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму. Заседание проводится по инициативе постпредства РФ при ООН. Заседание по формуле Арриа не относится напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевает консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
"Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чем говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Все это противоречит всем основам международного права. Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы", — сказал Мусаев во время выступления по видеоконференцсвязи на заседании Совета безопасности.
По его словам, вопрос подачи воды в Крым должен решаться с учетом того, что полуостров — российская территория.
Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Украина , Совбез ООН , ООН , Республика Крым
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