Путин рекомендовал губернатору «не интуичить»

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На встрече в формате видеоконференции с главой государства руководитель Краснодарского края доложил, что санаторно-курортные организации смогут работать с 1 июня.

"Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты", — сказал Кондратьев.

"Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед принимать соответствующие решения", — отреагировал президент.

При этом он подчеркнул, что решения следует принимать "в тесном контакте со специалистами".