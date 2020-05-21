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Путин рекомендовал «не интуичить», назначая дату открытия гостиниц в Краснодарском крае 

ТАСС 19 минут назад
Путин рекомендовал губернатору «не интуичить»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву полагаться не на интуицию, а на мнение специалистов, определяя дату открытия гостиниц и пансионатов в регионе.
На встрече в формате видеоконференции с главой государства руководитель Краснодарского края доложил, что санаторно-курортные организации смогут работать с 1 июня.
"Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты", — сказал Кондратьев.
"Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед принимать соответствующие решения", — отреагировал президент.
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При этом он подчеркнул, что решения следует принимать "в тесном контакте со специалистами".
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Политика , Вениамин Кондратьев , Владимир Путин , Краснодарский Край
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