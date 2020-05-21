Путин рекомендовал губернатору «не интуичить» 

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Кондратьев доложил президенту, что туристический сезон в Краснодарском крае может быть открыт в июне.

«Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал губернатор.

В ответ Путин заявил, что «интуичить не надо» — надо опираться на реальную обстановку и мнение специалистов и не забегать вперед.

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Геленджика заявил, что город будет готов принимать туристов с 1 июня, однако отдыхающим придется загорать в масках.