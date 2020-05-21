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Путин рекомендовал губернатору «не интуичить» 

Вероника Полынина и ещё 1 23 минуты назад
Путин рекомендовал губернатору «не интуичить»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «не интуичить» в вопросе открытия гостиниц и пансионатов в регионе, передает ТАСС.
Кондратьев доложил президенту, что туристический сезон в Краснодарском крае может быть открыт в июне.
«Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал губернатор.
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В ответ Путин заявил, что «интуичить не надо» — надо опираться на реальную обстановку и мнение специалистов и не забегать вперед.
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Геленджика заявил, что город будет готов принимать туристов с 1 июня, однако отдыхающим придется загорать в масках.
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Политика , Вениамин Кондратьев , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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