Путин рекомендовал губернатору «не интуичить» 

Президент России Владимир Путин призвал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «не интуичить» в вопросе открытия гостиниц и пансионатов в регионе, передает ТАСС.
Кондратьев доложил президенту, что туристический сезон в Краснодарском крае может быть открыт в июне.
«Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал губернатор.
В ответ Путин заявил, что «интуичить не надо» — надо опираться на реальную обстановку и мнение специалистов и не забегать вперед.
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Геленджика заявил, что город будет готов принимать туристов с 1 июня, однако отдыхающим придется загорать в масках.