Зюганов предположил, когда пройдет парад Победы в Москве

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал предположение, когда могут пройти торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его мнению, парад Победы может пройти 24 июня.

Он также добавил, что представители коммунистической партии будут поддерживать эту дату.

"Видимо, 24 июня будет годовщина 75-летия парада знаменитого сталинского, видимо, в этот день на Красной площади пройдет парад", — отметил Зюганов.