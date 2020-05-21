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Зюганов предположил, когда может пройти парад Победы в Москве 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Зюганов предположил, когда пройдет парад Победы в Москве
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал предположение, когда могут пройти торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его мнению, парад Победы может пройти 24 июня.
Он также добавил, что представители коммунистической партии будут поддерживать эту дату.
"Видимо, 24 июня будет годовщина 75-летия парада знаменитого сталинского, видимо, в этот день на Красной площади пройдет парад", — отметил Зюганов.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о переносе торжественных мероприятий в честь 75-летия победы из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , КПРФ , Москва
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