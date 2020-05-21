Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина готовится предъявить России иск на миллионы долларов за инцидент с моряками 

ТАСС 1 час назад
Украина предъявит России иск на миллионы долларов
Фото: РИА Новости
Киев подаст в международный арбитраж иск с претензией на получение от России компенсации "материального и морального вреда", якобы нанесенного в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "УНН", опубликованном в четверг.
"Значительной частью нашего иска является обоснование компенсации материального и морального вреда нашим морякам, которые незаконно удерживались на территории Российской Федерации в течение девяти месяцев. Речь идет также о компенсации Военно-морским силам Украины за те повреждения, которые были нанесены нашим кораблям во время их захвата, и потери из-за варварского обращение российской стороны с указанным имуществом. Кроме того, мы говорим о компенсации за потери, которые понесла украинская сторона из-за того, что некоторое время ВМС Украины не могли использовать три упомянутых корабля", — сообщил он.
При этом Енин добавил, что размер компенсации, которая будет заявлена, составляет "несколько миллионов долларов". Более точную сумму он не озвучил, пояснив, что не имеет права разглашать детали дела.
Дипломат напомнил, что меморандум должен быть подан в арбитраж до 22 мая. "Мы требуем от международного арбитража принятия решения, которое бы обязало российскую сторону предоставить нам гарантии неповторения подобных инцидентов, поскольку речь идет об иммунитете военных кораблей", — отметил он.
По словам Енина, после подачи меморандума российская сторона будет иметь срок до 22 августа для передачи своих предварительных возражений относительно юрисдикции суда. Решение суда по юрисдикции может быть вынесено осенью 2021 года, слушания по существу могут начаться еще через год, а в середине 2023 года, считает замглавы МИД, решение может быть вынесено.
18 мая Енин сообщил, что Украина подготовила документы в международный арбитраж по инциденту в Керченском проливе и намерена их подать в положенный срок.

Инцидент в Керченском проливе и арбитраж

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.
Украина 16 сентября 2016 года инициировала спор с РФ в международном арбитраже, созданном при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб, российская сторона эти обвинения отвергает.
В марте международный арбитраж отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между РФ и Украиной. Арбитраж постановил, что не обладает юрисдикцией, чтобы выносить решение по этому вопросу.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
ТАСС: последние новости
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России IPChain представит сервисы защиты интеллектуальной собственности на форуме Startup Village IPChain представит сервисы защиты интеллектуальной собственности на форуме Startup Village
Комментарии 122
Политика , Евгений Енин , МИД , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне высмеяли чернокожего князя «из Ростова-на-Конго»
Россияне высмеяли чернокожего князя «из Ростова-на-Конго»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение