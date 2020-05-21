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Стали известны детали нового иска Украины к России 

Вероника Полынина 16 минут назад
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал об иске к России из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, передает ТАСС.
В интервью УНН Енин сообщил, что значительной частью иска, который Украина намерена подать в Международный арбитраж, является «обоснование компенсации материального и морального вреда морякам, которые незаконно удерживались на территории Российской Федерации в течение девяти месяцев».
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Также Украина собирается взыскать компенсацию Военно-морским силам Украины за якобы нанесенные повреждения задержанным судам, а также за потери, которые понесла страна из-за невозможности использовать участвовавшие в инциденте корабли.
Он уточнил, что размер заявленной компенсации составит «несколько миллионов долларов».
Как сообщал «Рамблер», 25 ноября пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. Моряки с украинских судов до сентября 2019 года находились в московских СИЗО, а затем были переданы Украины в рамках обмена заключенными.
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Политика , Видео , Евгений Енин , ФСБ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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