Стали известны детали нового иска Украины к России 

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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал об иске к России из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, передает ТАСС.

В интервью УНН Енин сообщил, что значительной частью иска, который Украина намерена подать в Международный арбитраж, является «обоснование компенсации материального и морального вреда морякам, которые незаконно удерживались на территории Российской Федерации в течение девяти месяцев».

Также Украина собирается взыскать компенсацию Военно-морским силам Украины за якобы нанесенные повреждения задержанным судам, а также за потери, которые понесла страна из-за невозможности использовать участвовавшие в инциденте корабли.

Он уточнил, что размер заявленной компенсации составит «несколько миллионов долларов».