У Кадырова подозревают коронавирус

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может быть болен коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
По его данным, несколько дней назад Кадыров почувствовал недомогание. Он счел, что заболел острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), однако его состояние стало быстро ухудшаться. Тогда врачи рекомендовали ему обратиться одну из больниц Москвы. Вчера Глава Чечни был доставлен в столицу на самолете.
«У Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение легких. Правда, пока диагноз COVID-19 поставлен ему под подозрение», — сообщает «База».
На прошлой неделе министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что выздоровела от коронавирусной инфекции, диагностированной у нее тремя неделями ранее. Она рассказала, что COVID-19 протекала у нее в легкой форме, она лечилась дома, продолжала работать удаленно и уже вернулась к работе в офисе.
На этой неделе стало известно, что от коронавирусной инфекции вылечился премьер-министр России Михаил Мишустин. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока лечится от нее.