У Кадырова подозревают коронавирус

По его данным, несколько дней назад Кадыров почувствовал недомогание. Он счел, что заболел острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), однако его состояние стало быстро ухудшаться. Тогда врачи рекомендовали ему обратиться одну из больниц Москвы. Вчера Глава Чечни был доставлен в столицу на самолете.

«У Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение легких. Правда, пока диагноз COVID-19 поставлен ему под подозрение», — сообщает «База».