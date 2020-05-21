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Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
Глава администрации города Алушты публично оскандалилась. Неприятная ситуация произошла во время официального доклада о нарушениях режима самоизоляции в городе. Услышав о том, что на пляже были замечены мужчина и женщина с собаками, мэр Галина Огнева не сдержалась и пожелала четвероногим питомцам нарушителей «сдохнуть».
Впоследствии чиновница извинилась за свои слова и объяснила свой поступок тем, что была на эмоциях. Сейчас в городе идет постоянная борьба с гражданами, которые вопреки установленным запретам продолжают приезжать с палатками на отдых, они берут с собой собак и кошек. Такое поведение любителей провести время на природе возмутило градоначальницу.
Политика , Видео , Алушта
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