Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео 

Глава администрации города Алушты публично оскандалилась. Неприятная ситуация произошла во время официального доклада о нарушениях режима самоизоляции в городе. Услышав о том, что на пляже были замечены мужчина и женщина с собаками, мэр Галина Огнева не сдержалась и пожелала четвероногим питомцам нарушителей «сдохнуть».

Впоследствии чиновница извинилась за свои слова и объяснила свой поступок тем, что была на эмоциях. Сейчас в городе идет постоянная борьба с гражданами, которые вопреки установленным запретам продолжают приезжать с палатками на отдых, они берут с собой собак и кошек. Такое поведение любителей провести время на природе возмутило градоначальницу.