Пожелавшая смерти собакам глава Алушты попросила прощения 

Глава администрации Алушты Галина Огнева, пожелавшая смерти собакам нарушителей самоизоляции, принесла извинения за свои слова. Об этом сообщает «Крыминформ».
Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось видео с заседания оперативного штаба города, на котором Огневой доложили о нарушителях — семейной паре с собаками.
«Чтобы они сдохли, эти собачки», — сказала чиновница, отведя от микрофон в сторону.
Позже она назвала фразу «неосторожно брошенной» и попросила «не цепляться» к этим словам.
«Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно», — сказала Огнева.