Пожелавшая смерти собакам глава Алушты попросила прощения 

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Глава администрации Алушты Галина Огнева, пожелавшая смерти собакам нарушителей самоизоляции, принесла извинения за свои слова. Об этом сообщает «Крыминформ».

Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось видео с заседания оперативного штаба города, на котором Огневой доложили о нарушителях — семейной паре с собаками.

«Чтобы они сдохли, эти собачки», — сказала чиновница, отведя от микрофон в сторону.

Позже она назвала фразу «неосторожно брошенной» и попросила «не цепляться» к этим словам.