Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожелавшая смерти собакам глава Алушты попросила прощения 

Мария Иванова и ещё 1 35 минут назад
Пожелавшая смерти собакам глава Алушты попросила прощения
Фото: alushta-adm.ru
Глава администрации Алушты Галина Огнева, пожелавшая смерти собакам нарушителей самоизоляции, принесла извинения за свои слова. Об этом сообщает «Крыминформ».
Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось видео с заседания оперативного штаба города, на котором Огневой доложили о нарушителях — семейной паре с собаками.
«Чтобы они сдохли, эти собачки», — сказала чиновница, отведя от микрофон в сторону.
Позже она назвала фразу «неосторожно брошенной» и попросила «не цепляться» к этим словам.
«Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно», — сказала Огнева.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Политика , Алушта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Решена судьба москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение