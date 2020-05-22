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Оксана Пушкина выписалась из ЦКБ, где проходила лечение от коронавируса 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
Пушкина выписалась из больницы
Фото: PUSHKINAOKSANA.RU
Депутат Оксана Пушкина 22 мая выписалась из Центральной клинической больницы, где в течение двух недель проходила лечение от коронавируса. Следующую неделю замглавы думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей проведёт дома, а после третьего отрицательного теста на коронавирус вернётся к исполнению своих обязанностей депутата. Об этом она рассказала «Парламентской газете».
«Сегодня я выписалась и буду соблюдать режим самоизоляции как минимум неделю. Потом сдаю третий тест на коронавирус (два отрицательных у меня уже есть), и если он будет отрицательным, то сразу помчусь на работу», — сказала парламентарий.
По словам Пушкиной, она заразилась COVID-19, занимаясь волонтёрской деятельностью в своём избирательном округе. Коронавирус у неё выявили 10 мая в ходе экспресс-тестирования в Госдуме. У Пушкиной сначала отсутствовали многие характерные для болезни симптомы. Позже врачи диагностировали у депутата пневмонию и госпитализировали в ЦКБ, где она почти две недели боролась с коронавирусом.
О том, как проходило лечение и с какими трудностями сталкиваются заболевшие коронавирусом, законодатель рассказала в эксклюзивном интервью «Парламентской газете» накануне выписки из клиники.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что шесть депутатов переболели коронавирусной инфекцией нового вида, а пять парламентариев, по данным экспресс-тестирования, перенесли болезнь бессимптомно.
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Комментарии 1
Политика , Другое , Оксана Пушкина , Вячеслав Володин , Госдума , Парламентская газета
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