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Путин наградил Захарову, Небензю и Башмета 

Российская Газета и ещё 15 1 час назад
Путин наградил Захарову, Небензю и Башмета
Фото: ТАСС
Президент подписал указ о награждении государственными наградами.
Орденом Почета отмечены директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян. Награду они получили за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орден "За заслуги перед Отечеством II степени" будет вручен дирижеру Юрию Башмету.
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Политика , Другое , Юрий Башмет , Мария Захарова , Василий Небензя , МИД , ООН
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