В РФ ответили Германии на слова о «советских оккупантах»

Журналистам немецкого телеканала MDR, назвавшим советских военнослужащих, дислоцировавшихся на территории бывшей ГДР «оккупантами», стоит внимательнее изучать историю, чтобы не доходить до прямого обеления нацизма, заявил помощник президента России Владимир Мединский . Его слова приводит РИА Новости.

Мединский отметил, что Нюрнбергский трибунал и документы, которые лежали в основе ООН , «четко и внятно объяснили, кто был захватчиком, оккупантом и преступником в [Второй мировой] войне». По словам политика, в материале немецкого телеканала происходит подмена понятий. Журналисты пытались донести мысль о том, что в результате войны в Германии «на смену одному тоталитарному режиму пришел другой», добавил он.

Также Мединский напомнил про историю объединения Германии в 1990 году и отметил непосредственную роль и заслугу в этом СССР.

Ранее немецкий телеканал MDR назвал оккупантами советских солдат в ГДР.

«Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами», — говорится в статье.

Отмечается, что местных жителей особенно сильно раздражали маневры войск, разбитые военной техникой дороги и поля, советские офицеры, скупающие все в магазинах с самого утра.