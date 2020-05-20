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Мишустин вмешался в ситуацию с выплатами надбавок врачам 

Вероника Полынина 1 час назад
Мишустин вмешался в ситуацию с выплатами надбавок врачам
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин вмешался в ситуацию с выплатами надбавок для врачей, еще находясь на лечении в больнице. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.
«После того как Владимир Путин высказал резкие оценки ситуации с выплатами президентских надбавок медработникам контактирующим с короновирусными больными и назвал процедуру выплат "канителью", Михаил Мишустин, ещё находясь в больнице, лично вмешался в ситуацию», — рассказал источник.
Мишустин лично потребовал от всех исполнителей в течение суток внести изменения в правительственное постановление о выплатах и руководящие документы Минздрава.
По словам собеседника агентства, 16 мая «двусмысленность» в формулировках была устранена.
Также по требованию главы кабмина федеральное казначейство с 16 мая стало направлять дополнительные средства до регионов для выплат президентских надбавок за май, чтобы выплаты по правильной схеме начались уже в понедельник, 18 мая.
Как сообщал «Рамблер», в начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей. В мае медицинские работники начали массово жаловаться на отсутствие или мизерный размер выплат. Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» с надбавками и заявил, что проблемы с выплатами возникли из-за нечетких формулировок в соответствующем постановлении правительства.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минздрав РФ , Федеральное казначейство , Интерфакс
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