Россияне предположили, перестанут ли США провоцировать РФ

Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, предположили, перестанут ли власти США провоцировать Москву после призыва американского журналиста Роберта Мерри прекратить это делать.

Настрой 74% опрошенных является пессимистичным. По их словам, власти США никогда никого слушать не станут, поскольку они выстраивают свои собственные планы. И договориться с Россией , по их мнению, в их планы не входит.

23% россиян считают маловероятным тот факт, что слова журналиста могут повлиять на ситуацию, однако и не исключают того, что все может поменяться в лучшую сторону, ведь ситуация с пандемией вынуждает менять взгляды на жизнь и политику в целом.

3% участников надеются на то, что власти США все-таки задумаются и дадут дипломатии шанс.

В данном опросе приняли участие 8127 человек.

Американский журналист Роберт Мерри призвал власти США перестать провоцировать Москву. Об этом он написал в своем материале для The National Interest.

Мерри отметил, что Россия навсегда останется потенциальной угрозой для Европы, но в последние годы именно Европа, НАТО и США провоцировали страну, а не наоборот.