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Россияне предположили, перестанут ли власти США провоцировать РФ 

Лера Букина 1 час назад
Россияне предположили, перестанут ли США провоцировать РФ
Фото: ТАСС
Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, предположили, перестанут ли власти США провоцировать Москву после призыва американского журналиста Роберта Мерри прекратить это делать.
Настрой 74% опрошенных является пессимистичным. По их словам, власти США никогда никого слушать не станут, поскольку они выстраивают свои собственные планы. И договориться с Россией, по их мнению, в их планы не входит.
23% россиян считают маловероятным тот факт, что слова журналиста могут повлиять на ситуацию, однако и не исключают того, что все может поменяться в лучшую сторону, ведь ситуация с пандемией вынуждает менять взгляды на жизнь и политику в целом.
3% участников надеются на то, что власти США все-таки задумаются и дадут дипломатии шанс.
В данном опросе приняли участие 8127 человек.
Американский журналист Роберт Мерри призвал власти США перестать провоцировать Москву. Об этом он написал в своем материале для The National Interest.
Мерри отметил, что Россия навсегда останется потенциальной угрозой для Европы, но в последние годы именно Европа, НАТО и США провоцировали страну, а не наоборот.
«НАТО, военный альянс, расширился вплоть до российской границы. <…> Официальные лица США вывели Украину с российской орбиты. Когда Россия ответила тем, обезопасив Крым с его важнейшей гаванью <…>, Соединенные Штаты и Европа ввели изнурительные экономические санкции», — отметил журналист.
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Комментарии
Политика , НАТО , The National Interest , Москва , США
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