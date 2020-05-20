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Мишустин рассказал о начавших снимать ограничения регионах 

Lenta.ru 2 часа назад
Мишустин рассказал о начавших снимать ограничения регионах
Фото: РИА Новости
Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу, сейчас 14 регионов уже начали снимать ограничения, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале в среду, 20 мая.
«Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает число заболевших. Это хорошая новость, и возможно мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на здравоохранение», — сказал он.
По его словам, ситуация постепенно стабилизируется и в Москве, где раньше других столкнулись с новой коронавирусной инфекцией.
Ранее в среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в 17 российских регионах позволяет смягчить режим самоизоляции. По ее словам, эти субъекты начнут переходить на первый и следующие этапы снятия ограничений.
В России впервые с начала эпидемии число вылечившихся инфицированных за день превысило количество новых случаев заражения. По данным на 20 мая, за последние сутки выявлено 8764 носителей вируса, при этом полностью поправилось 9262 зараженных.
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Комментарии 1
Политика , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Радиостанция "Говорит Москва"
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