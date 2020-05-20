Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , который ранее объявил о заражении коронавирусной инфекцией, заявил корреспонденту РИА Новости, что до сих пор находится в медучреждении. Помощник главы государства еще проходит лечение.

12 мая, как сообщал «Рамблер», Песков заявил СМИ, что ему был поставлен диагноз — заболевание COVID-19. Позже пресс-секретарь президента отметил, что симптомы заражения коронавирусом появились у него при соблюдении режима самоизоляции. Два-три дня Песков лечился своими силами, однако впоследствии отправился на диагностику: компьютерная томография выявила у помощника национального лидера двустороннюю пневмонию.

Коронавирусом также заразилась и супруга Пескова — фигуристка Татьяна Навка . Оба были госпитализированы.

Спустя неделю пара до сих пор находится в лечебном учреждении под пристальным наблюдением медиков. На вопрос журналистов, не выписали ли его, Песков ответил отрицательно.

"Нет еще. Лечусь», — цитирует агентство слова прес-ссекретаря главы государства.