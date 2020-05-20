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Больной COVID-19 Песков рассказал о своем состоянии 

Павел Тиунов 11 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее объявил о заражении коронавирусной инфекцией, заявил корреспонденту РИА Новости, что до сих пор находится в медучреждении. Помощник главы государства еще проходит лечение.
12 мая, как сообщал «Рамблер», Песков заявил СМИ, что ему был поставлен диагноз — заболевание COVID-19. Позже пресс-секретарь президента отметил, что симптомы заражения коронавирусом появились у него при соблюдении режима самоизоляции. Два-три дня Песков лечился своими силами, однако впоследствии отправился на диагностику: компьютерная томография выявила у помощника национального лидера двустороннюю пневмонию.
Коронавирусом также заразилась и супруга Пескова — фигуристка Татьяна Навка. Оба были госпитализированы.
Спустя неделю пара до сих пор находится в лечебном учреждении под пристальным наблюдением медиков. На вопрос журналистов, не выписали ли его, Песков ответил отрицательно.
"Нет еще. Лечусь», — цитирует агентство слова прес-ссекретаря главы государства.
На этой неделе стало известно о полном выздоровлении премьер-министра России Михаила Мишустина, который также проходил лечение от COVID-19. В настоящее время глава правительства уже приступил к исполнению своих обязанностей. На время больничного Мишустина заменял вице-премьер Андрей Белоусов.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Андрей Белоусов , Татьяна Навка , Михаил Мишустин , РИА Новости
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