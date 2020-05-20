Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко заявила об отрицательном результате своего теста на коронавирус 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Матвиенко узнала результаты теста на коронавирус
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очередной раз прошла тест на коронавирус, результат отрицательный, сообщает РИА "Новости".
"Я накануне сдала тест на коронавирус, он отрицательный", — сказала глава Совфеда на пленарном заседании.
Она также поблагодарила сенаторов за соблюдение "масочного режима" в стенах верхней палаты парламента. Большинство из них пришли на заседание в масках и перчатках.
Матвиенко также отметила, что сама имеет право не носить маску в Совфеде, так как "ведет заседание". Без защитной маски в президиум пришел также вице-спикер СФ Андрей Турчак.
По состоянию на 19 мая, в России зафиксирован 299 941 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2837 — с летальным исходом. 76 130 человек вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Газета.Ru: последние новости
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу Песков заявил, что продолжает лечение от COVID-19 в больнице Песков заявил, что продолжает лечение от COVID-19 в больнице Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС найти консенсус по цене на транспортировку газа Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС найти консенсус по цене на транспортировку газа
Комментарии
Политика , Андрей Турчак , Валентина Матвиенко , ВОЗ , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
00:22
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
Наука и техника В мире
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
00:14
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение