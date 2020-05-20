Матвиенко узнала результаты теста на коронавирус

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очередной раз прошла тест на коронавирус, результат отрицательный, сообщает РИА "Новости".
"Я накануне сдала тест на коронавирус, он отрицательный", — сказала глава Совфеда на пленарном заседании.
Она также поблагодарила сенаторов за соблюдение "масочного режима" в стенах верхней палаты парламента. Большинство из них пришли на заседание в масках и перчатках.
Матвиенко также отметила, что сама имеет право не носить маску в Совфеде, так как "ведет заседание". Без защитной маски в президиум пришел также вице-спикер СФ Андрей Турчак.
По состоянию на 19 мая, в России зафиксирован 299 941 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2837 — с летальным исходом. 76 130 человек вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.