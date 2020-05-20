Матвиенко узнала результаты теста на коронавирус

"Я накануне сдала тест на коронавирус, он отрицательный", — сказала глава Совфеда на пленарном заседании.

Она также поблагодарила сенаторов за соблюдение "масочного режима" в стенах верхней палаты парламента. Большинство из них пришли на заседание в масках и перчатках.

Матвиенко также отметила, что сама имеет право не носить маску в Совфеде, так как "ведет заседание". Без защитной маски в президиум пришел также вице-спикер СФ Андрей Турчак

По состоянию на 19 мая, в России зафиксирован 299 941 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2837 — с летальным исходом. 76 130 человек вылечились.