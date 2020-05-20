Депутат умер во время лечения за границей

«Самсонов улетел на лечение в Грецию. У него было тяжелое заболевание. Его усугубили проблемы в бизнесе. Из-за этого в последние месяцы Самсонов не появлялся на заседаниях ЗСО. Дата и место прощания пока не определены», — добавил собеседник.

Самсонов дважды избирался в ЗСО. В последнем созыве из-за проблем в бизнесе он оставил пост председателя комитета. Самсонов заявился на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в Заксобрание нового созыва. Однако планировал быть «паровозом», в его окружении говорили, что депутатская деятельность бизнесмена больше не интересует.

Андрей Самсонов родился в 1960 году в селе Рогозиха Павловского района Алтайского края. В 1985 году окончил Челябинский госуниверситет по специальности «История». С 1982 по 1985 год работал тренером-преподавателем в ЖЭУ №20 Челябинска. Затем трудился в Троицком ветеринарном институте. С 1990 ода стал коммерческим директором производственного предприятия «Трикон». В 1994 году переведен в АОЗТ «Компьютер — ЛТД» на должность гендиректора, где и работает по настоящее время.