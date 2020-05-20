Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Ковалева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Рязанской области Олега Ковалева, который умер 11 мая 2020 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.
Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с 2008 по 2017 год. С 19 сентября 2017 года был членом Совета Федерации от Рязанской области. Ковалев входил в комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Ковалев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Дружбы и орденом Почета.