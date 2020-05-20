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Мишустин переназначил ректоров РАНХиГС и Финуниверситета 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Мишустин переназначил ректоров РАНХиГС и Финуниверситета
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил ректоров Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и Финансового университета при правительстве РФ Владимира Мау и Михаила Эскиндарова.
Согласно соответствующим документам, Мау будет занимать должность ректора РАНХиГС ещё пять лет. Эскиндаровов останется ректором Финуниверситета до 14 ноября 2021 года.
По данным, опубликованным на официальных сайтах институтов, Мау занимает свой пост с 2002 года, а Эскиндаров — с 2006 года.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин 19 мая подписал указ, согласно которому документ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра теряет силу. Глава правительства Михаил Мишустин возвращается к своей работе на официальной основе.
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Политика , Образование , Владимир Мау , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Михаил Эскиндаров , Владимир Путин , Финансовый университет , РАНХиГС
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