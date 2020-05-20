Мишустин переназначил ректоров РАНХиГС и Финуниверситета 

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Согласно соответствующим документам, Мау будет занимать должность ректора РАНХиГС ещё пять лет. Эскиндаровов останется ректором Финуниверситета до 14 ноября 2021 года.

По данным, опубликованным на официальных сайтах институтов, Мау занимает свой пост с 2002 года, а Эскиндаров — с 2006 года.