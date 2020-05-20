Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании 

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Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Также документ позволяет при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности отложить выборы главы региона.

Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

При этом с помощью портала Госуслуг может быть собрана лишь половина подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.