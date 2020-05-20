Мишустин выжил дважды

Официально выздоровевшему Михаилу Мишустину президент вернул его премьерские полномочия. В некотором смысле эта комбинация напоминает эпизод с операцией на сердце Бориса Ельцина , когда тот передал «ядерный чемоданчик» со всеми правами Виктору Черномырдину , но спешно вернул себе статус, как только отошёл от наркоза.

Возвращение же в Белый дом Мишустина положило конец увлекательной конспирологической вакханалии, свидетелями которой мы были эти несколько недель. Всё началось со смелого предположения, что болезнь Мишустина — это и не болезнь вовсе, а благовидный предлог для его отставки. Поскольку назначали его в качественно иной, ещё «мирной» обстановке. И для решения совершенно иных задач, принципиально отличающихся от нынешних, — по сохранению и посильному возрождению всего того, что переживёт пандемийную паузу.

Теперь всем пришло время вернуться с высоты политических эмпирей на грешную экономическую землю, которая в некоторых прогнозах уже напоминает поверхность Марса после краха там цивилизации. Между тем представление плана поствирусного восстановления национальной экономики перенесено с 25 мая на 1 июня. То есть Михаилу Мишустину оставляют время для оценки всего разработанного, поскольку его подпись будет всё равно конечной. И ему придётся персонально отвечать за качество экономического моделирования, которым, в полном смысле этого понятия, давно на высоком уровне в нашей стране не занимались.

Соответственно, Мишустину и нести за осуществление нынешнего проекта полную и персональную ответственность. А это, в свою очередь, даст пищу для новых спекуляций о том, что, мол, Михаил Мишустин в нынешней нестандартной ситуации — фигура откровенно жертвенная и приходящая, поскольку потом на него с удовольствием спишут все издержки нового переходного периода и отправят в почётную отставку в тот же Совбез или просто в Совет Федерации

А вот, дескать, следующий премьер, белый и пушистый, вполне может рассматриваться в качестве ключевой фигуры неизбежного транзита власти, проблематика которого сейчас вроде как отошла на второй план под натиском издержек пандемии.