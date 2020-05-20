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Михаил Мишустин выжил дважды 

News.ru 56 минут назад
Мишустин выжил дважды
Фото: kremlin.ru
Официально выздоровевшему Михаилу Мишустину президент вернул его премьерские полномочия. В некотором смысле эта комбинация напоминает эпизод с операцией на сердце Бориса Ельцина, когда тот передал «ядерный чемоданчик» со всеми правами Виктору Черномырдину, но спешно вернул себе статус, как только отошёл от наркоза.
Возвращение же в Белый дом Мишустина положило конец увлекательной конспирологической вакханалии, свидетелями которой мы были эти несколько недель. Всё началось со смелого предположения, что болезнь Мишустина — это и не болезнь вовсе, а благовидный предлог для его отставки. Поскольку назначали его в качественно иной, ещё «мирной» обстановке. И для решения совершенно иных задач, принципиально отличающихся от нынешних, — по сохранению и посильному возрождению всего того, что переживёт пандемийную паузу.
Затем инсайдеры во всех красках описали глубинные нынешние расклады, делая акцент на раздельной поддержке больного Михаила Мишустина и и. о. премьера Андрея Белоусова членами так называемого политбюро 2:0, включающего людей из ближайшего окружения Владимира Путина. Наконец, выявили даже свиты каждого из главных действующих лиц кабинета, подчеркнув близость главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, вице-премьеров Юрия Борисова, Марата Хуснуллина и руководителей Минфина и Минпромторга Антона Силуанова и Дениса Мантурова к премьеру, а вице-премьеров Юрия Трутнева, Виктории Абрамченко и Татьяны Голиковой, а также министров транспорта и строительства Евгения Дитриха и Владимира Якушева к первому заму. Словом, все играли в свои информационные игры, пользуясь некоторой неопределённостью нынешней нестандартной ситуации. Решались и формулировались вполне конкретные, но недоступные широкой публике задачи и смыслы.
Теперь всем пришло время вернуться с высоты политических эмпирей на грешную экономическую землю, которая в некоторых прогнозах уже напоминает поверхность Марса после краха там цивилизации. Между тем представление плана поствирусного восстановления национальной экономики перенесено с 25 мая на 1 июня. То есть Михаилу Мишустину оставляют время для оценки всего разработанного, поскольку его подпись будет всё равно конечной. И ему придётся персонально отвечать за качество экономического моделирования, которым, в полном смысле этого понятия, давно на высоком уровне в нашей стране не занимались.
Соответственно, Мишустину и нести за осуществление нынешнего проекта полную и персональную ответственность. А это, в свою очередь, даст пищу для новых спекуляций о том, что, мол, Михаил Мишустин в нынешней нестандартной ситуации — фигура откровенно жертвенная и приходящая, поскольку потом на него с удовольствием спишут все издержки нового переходного периода и отправят в почётную отставку в тот же Совбез или просто в Совет Федерации.
А вот, дескать, следующий премьер, белый и пушистый, вполне может рассматриваться в качестве ключевой фигуры неизбежного транзита власти, проблематика которого сейчас вроде как отошла на второй план под натиском издержек пандемии.
Интересная деталь. На днях бывший вице-премьер гайдаровского призыва Альфред Кох со своей «исторической родины», Германии, в интервью украинским журналистам в характерном для себя стиле облил грязью и покинутую Россию, и президента, и российскую власть в целом. А вот на вопрос о Мишустине ответил, что слышал о нём только позитивное. Интересно, в плюс ли пойдёт премьеру такая оценка.
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Комментарии
Политика , Антон Силуанов , Юрий Борисов , Марат Хуснуллин , Татьяна Голикова , Евгений Дитрих , Юрий Трутнев , Виктория Абрамченко , Борис Ельцин , Денис Мантуров , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Альфред Кох , Владимир Якушев , Владимир Путин , Виктор Черномырдин , Минпромторг , Совет Федерации , Минфин
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