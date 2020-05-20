«Не имеем права»: Чехия ответила РФ по памятнику Конева 

Минобороны Чехии отказалось удовлетворить просьбу главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу о передаче памятника маршалу Ивану Коневу, сообщает РИА Новости. По словам представителей чешского министерства, они не вправе распоряжаться статуей, поскольку она принадлежит муниципалитету одного из районов Праги.
В апреле Сергей Шойгу попросил главу Минобороны Чехии Лубомира Метнара передать России памятник маршалу Коневу, который был демонтирован с площади района Прага-6. На днях в российское министерство пришел отказ.
В письме говорится, что памятник не является имуществом чешского оборонного ведомства, а также не находится на его территории. При этом уточняется, что объект не может быть включен в категорию военных захоронений.
«Таким образом, (Минобороны Чехии) не имеет права принимать решение о его возможной передаче России», — указано в письме.
При этом чешский министр обращает внимание российского коллеги, что ведомство ухаживает за около 4 тысячами российских военных захоронений, и по необходимости реконструирует их, тратя на это солидные средства.
Как сообщал "Рамблер", демонтаж памятника Коневу в Праге вызвал международный скандал. Российские дипломаты раскритиковали решение пражских чиновников. Впоследствии в чешских СМИ появилась информация о том, что в Чехию якобы был направлен сотрудник российских спецслужб для физического устранения лиц, ответственных за снос памятника.
Предполагалось, что чиновников планируется отравить. В МИД РФ назвали опубликованную информацию "уткой" и пригрозили "последствиями" для чешской стороны. В результате МИД Чехии направил ноту российским коллегам с просьбой о нормализации отношений.