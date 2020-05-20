«Не имеем права»: Чехия ответила РФ по памятнику Конева 

В апреле Сергей Шойгу попросил главу Минобороны Чехии Лубомира Метнара передать России памятник маршалу Коневу, который был демонтирован с площади района Прага-6. На днях в российское министерство пришел отказ.

В письме говорится, что памятник не является имуществом чешского оборонного ведомства, а также не находится на его территории. При этом уточняется, что объект не может быть включен в категорию военных захоронений.

«Таким образом, (Минобороны Чехии) не имеет права принимать решение о его возможной передаче России», — указано в письме.

При этом чешский министр обращает внимание российского коллеги, что ведомство ухаживает за около 4 тысячами российских военных захоронений, и по необходимости реконструирует их, тратя на это солидные средства.

Как сообщал "Рамблер", демонтаж памятника Коневу в Праге вызвал международный скандал. Российские дипломаты раскритиковали решение пражских чиновников. Впоследствии в чешских СМИ появилась информация о том, что в Чехию якобы был направлен сотрудник российских спецслужб для физического устранения лиц, ответственных за снос памятника.