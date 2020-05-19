Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Госдумы Максимова вылечилась от коронавируса 

News.ru 1 час назад
Депутат Госдумы вылечилась от коронавируса
Фото: duma.gov.ru
Медики Тверской областной клинической больницы приняли решение о выписке депутата Государственной думы от региона Светланы Максимовой. Она лежала в медицинском учреждении с коронавирусом.
Теперь ей предстоит 14 дней соблюдать домашний карантин, передаёт ТАСС. Об этом журналистам сообщила помощница парламентария.
Максимова чувствует себя очень хорошо.
Ранее NEWS.ru писал, что выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией премьер-министр России Михаил Мишустин выразил свою благодарность медицинским специалистам за их самоотверженный труд в период пандемии. Глава правительства высказался на эту тему во время совещания в видеоформате, проводимого президентом Владимиром Путиным.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
News.ru: последние новости
Депутаты обосновали необходимость вернуть прежний пенсионный возраст Депутаты обосновали необходимость вернуть прежний пенсионный возраст Путин ответил на требование Лукашенко ввести единый тариф на газ Путин ответил на требование Лукашенко ввести единый тариф на газ Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом
Политика , Светлана Максимова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
00:37
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение