Депутат Госдумы вылечилась от коронавируса

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Медики Тверской областной клинической больницы приняли решение о выписке депутата Государственной думы от региона Светланы Максимовой . Она лежала в медицинском учреждении с коронавирусом.

Теперь ей предстоит 14 дней соблюдать домашний карантин, передаёт ТАСС. Об этом журналистам сообщила помощница парламентария.

Максимова чувствует себя очень хорошо.