Лавров обсудил с Маасом Украину и коронавирус 

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В ходе разговора Лавров обсудил с Маасом ситуацию на Украине. Глава российского МИД отдельно указал Маасу на важность побуждения официального Киева к выполнению минских договоренностей.

Также главы внешнеполитических ведомств Росии и Германии высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии коронавируса.