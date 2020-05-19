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Лавров обсудил с Маасом Украину и коронавирус 

ИА Regnum 1 час назад
Лавров обсудил с Маасом Украину и коронавирус
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
В ходе разговора Лавров обсудил с Маасом ситуацию на Украине. Глава российского МИД отдельно указал Маасу на важность побуждения официального Киева к выполнению минских договоренностей.
Также главы внешнеполитических ведомств Росии и Германии высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии коронавируса.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Германия
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