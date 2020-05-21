«Ничего не скрываем»: Песков о смертности от коронавируса 

«Мы ничего не скрываем», — подчеркнул он.

Песков пояснил телеканалу, что причина смерти устанавливают путем проведения вскрытия.

«Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчеты, и на его основе происходит диверсификация причин смерти. Именно в этом разница между Россией и многими западными странами, где не делают патологоанатомического исследования», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что с 19 по 20 мая в России умерли 135 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, такой прирост смертей стал рекордным для страны. За все время наблюдения в России скончались 2972 человека с коронавирусом. При этом в России зарегистрировано 308 705 человек с COVID-19, 85 392 из них уже выздоровели.