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«Ничего не скрываем»: Песков о смертности от коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 17 30 минут назад
Россия не искажает информацию о смертях от COVID-19 и ничего не скрывает. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу CNBC.
«Мы ничего не скрываем», — подчеркнул он.
Песков пояснил телеканалу, что причина смерти устанавливают путем проведения вскрытия.
«Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчеты, и на его основе происходит диверсификация причин смерти. Именно в этом разница между Россией и многими западными странами, где не делают патологоанатомического исследования», — пояснил он.
«Рамблер» писал, что с 19 по 20 мая в России умерли 135 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, такой прирост смертей стал рекордным для страны. За все время наблюдения в России скончались 2972 человека с коронавирусом. При этом в России зарегистрировано 308 705 человек с COVID-19, 85 392 из них уже выздоровели.
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Политика , Видео , COVID-19 , Дмитрий Песков
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