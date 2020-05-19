Два объединяющихся региона РФ захотели еще один 

«На заседании рабочей группы некоторые ее участники высказали предложение, что "трешка" лучше, чем "двушка", и в перспективе нужно будет рассматривать вопрос создания региона, в котором будут Архангельская область, Ненецкий округ и Коми, чтобы получился мощный арктический субъект», — рассказал председатель группы от НАО Матвей Чупров.

По его словам, предложение вызвало активное обсуждение. В частности, обсуждалась экономическая целесообразность такого объединения.

Сам Чупров считает, что все три региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Их объединение позволит реализовывать масштабные проекты.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить эти регионы. Объединение должно быть одобрено жителями на региональных референдумах. В настоящее время НАО одновременно входит в состав Архангельской области и является самостоятельным субъектом федерации.