Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР 

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"По состоянию на 19 мая, посольство Великобритании в России помогло вернуться домой более 70 гражданам Великобритании", — сообщили РИА Новости в посольстве, отвечая на вопрос, сколько британцев вернулось из России домой.

"МИД Великобритании также помог гражданину России с корабля Sliver Shadow вернуться домой через Лондон. МИД России, в свою очередь, помог гражданину Великобритании вернуться из Северной Кореи домой через Россию", — рассказали в британской дипмиссии, не уточнив деталей произошедшего.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.