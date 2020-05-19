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Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР
Фото: РИА Новости
Посольство Великобритании рассказало о помощи России в возвращении британца из Северной Кореи.
"По состоянию на 19 мая, посольство Великобритании в России помогло вернуться домой более 70 гражданам Великобритании", — сообщили РИА Новости в посольстве, отвечая на вопрос, сколько британцев вернулось из России домой.
"МИД Великобритании также помог гражданину России с корабля Sliver Shadow вернуться домой через Лондон. МИД России, в свою очередь, помог гражданину Великобритании вернуться из Северной Кореи домой через Россию", — рассказали в британской дипмиссии, не уточнив деталей произошедшего.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , В мире , МИД , РИА Новости , КНДР , Великобритания
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